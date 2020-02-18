Премьер-министр хочет создать миллион рабочих мест

Премьер-министр Алексей Гончарук выразил надежду на создание в этом году 200 тысяч новых рабочих мест.

Источник: Гончарук в Facebook

Прямая речь: "Цель нашего правительства на 2020-й год - это +200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев."

Детали: За следующие 5 лет Кабмин ставит своей целью создать один миллион рабочих мест.

По словам руководителя правительства, на данный момент почти каждый 5-й украинец работает неофициально. Такая занятость лишает работников большинства прав в отношениях с работодателем.

В рамках программы создания новых легальных рабочих мест, 600 инспекторов труда провели разъяснительную работу с более 180 тыс. работодателей. К таким визитам также присоединялись Пенсионный фонд, налоговая, служба занятости и органы местного самоуправления.

В результате таких действий, сообщает премьер, за две недели было заключено более 107 тыс. трудовых договоров с 202 тыс. работниками.

Общая динамика трудоустройства в тех сферах, где проводилась информационная кампания, выросла на 25,8% по сравнению с январем прошлого года.

С 10 февраля началась инспекционная кампания. "Инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных 4 и более человек", – сообщил Гончарук. Продлятся такие меры до 21 февраля.

Напомним:

Правительство одобрило законопроект о труде, он предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников.