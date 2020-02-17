В "Слуге народа" ожидают новый орган по вопросам развития промышленности

Председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что ожидает от правительства создания новой должности или отдельного органа, который будет заниматься развитием промышленности.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Наталуха сообщил, что министр экономики подписал необходимые нормативные акты по запуску Экспортно-кредитного агентства.

"В ближайшее время мы ожидаем, что будет сформирована соответствующая конкурсная комиссия, а также начата дискуссия о необходимости создания отдельного органа или назначения отдельной должности, которая будет отвечать за промышленность", - заявил председатель комитета на совещании в понедельник.

По его словам, это предложение и кандидатов обсуждают.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев отметил, что его комитет заканчивает рассмотрение законопроекта о легализации игорного бизнеса и налоговую амнистию.

"На выходе у нас игорный бизнес, законопроект о рынках капитала. Там налоговая амнистия. Также ко второму чтению готовятся микрокредитования и новая редакция финансового лизинга", - сказал Гетманцев.

Напомним:

В Министерстве экономики рассказали, что промышленность Украины сокращается в течение 7 месяцев, в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепление курса гривны и дополнительные санкции от РФ.