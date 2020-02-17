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В "Слуге народа" ожидают новый орган по вопросам развития промышленности

Понедельник, 17 февраля 2020, 19:10
 

Председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что ожидает от правительства создания новой должности или отдельного органа, который будет заниматься развитием промышленности.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Наталуха сообщил, что министр экономики подписал необходимые нормативные акты по запуску Экспортно-кредитного агентства.

"В ближайшее время мы ожидаем, что будет сформирована соответствующая конкурсная комиссия, а также начата дискуссия о необходимости создания отдельного органа или назначения отдельной должности, которая будет отвечать за промышленность", - заявил председатель комитета на совещании в понедельник.

По его словам, это предложение и кандидатов обсуждают.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев отметил, что его комитет заканчивает рассмотрение законопроекта о легализации игорного бизнеса и налоговую амнистию.

"На выходе у нас игорный бизнес, законопроект о рынках капитала. Там налоговая амнистия. Также ко второму чтению готовятся микрокредитования и новая редакция финансового лизинга", - сказал Гетманцев.

Напомним:

В Министерстве экономики рассказали, что промышленность Украины сокращается в течение 7 месяцев, в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепление курса гривны и дополнительные санкции от РФ.

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Минэкономторговли

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