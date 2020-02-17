Apple продала больше смарт часов чем вся швейцарская промышленность

Источник: ITC

В 2019 году Apple продали почти 31 млн устройств, что на 36% больше, чем в прошлом году. Вся швейцарская часовая промышленность, продала всего около 21 млн устройств, что на 13% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает CNN Busines, согласно исследованиям Strategy Analytics.

Винсент Тильке, аналитик исследовательской фирмы Canalys отметил, что анализ только по колличеству продаж не дает полного представления. Apple Watch, возможно, придется менять чаще, чем швейцарские часы, чтобы обновить технологии и увеличить срок службы аккумулятора.

По его словам швейцарские часы в среднем примерно вдвое дороже, чем часы Apple: 1000 дол против 500 дол.

"Apple Watch появился как собственный символ статуса и предлагает конкурентоспособную альтернативу швейцарским часам среднего класса", - заявил Стивен Вальцер, старший аналитик Strategy Analytics.

Компания получает выгоду от своей большей экосистемы: iPhone, iPad и других продуктов фирмы Apple. Швейцарские компании также продают смарт-часы, они работают в экосистеме Android и используют WearOS на базе Android.

Напомним:

Ранее ЭП писала про то, что мериканский кардиолог обвиняет Apple в нарушении патента на свой метод выявления мерцательной аритмии, который используют в Apple Watch.

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