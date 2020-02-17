В Киеве вводят общий е-билет на метро и наземный транспорт

С 1 апреля в метро и наземном транспорте Киева будет действовать единый электронный билет. Также вводится в оборот "туристический" посуточный проездной.

Об этом сообщила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник, передает пресс-служба администрации.

Билет, кроме метро, можно будеть использовать в автобусах, трамваях, троллейбусах, электричках и фуникулере для оплаты проезда

"Билет, не привязанный к определенному виду транспорта - это удобно, в первую очередь, для пассажиров .

...Разработана новая гамма проездных билетов. Например, пассажир пользуется метро и троллейбусом дважды в день в течение 21-го рабочего дня в месяц. Следовательно, он осуществляет 84 оплаты за проезд.

В таком случае ему выгодно приобрести проездной билет на 92 поездки. Стоимость каждой такой поездки составит уже не 8, а 6 гривень 25 копеек.

При этом, 8 поездок остаются "резервными", - пояснила Мельник.

Базовый тариф при этом остается на уровне 8 гривень за одну поездку.

В частности, будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц, стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно.

Также можно будет приобрести "безлимитные" проездные на все виды общественного транспорта за 1300 гривень.

Также вводится в обращение "туристический" проездной билет - со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации.

Стоить такой билет 100, 150 и 200 гривень соответственно.

Одновременно будут действовать карточки Kyiv Smart Card с возможностью пополнения до 50 поездок за один раз. Поездки могут быть использованы на всех видах наземного общественного транспорта.

Такое пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

В КГГА отмечают, что приобретенные до 31 марта 2020 поездки на пластиковой бесконтактной карточке, которая действует исключительно в метро, будут действительны до 31 марта 2021 года.

Отмечается, что новая система оплаты проезда разработана в связи с оборудованием всего общественного транспорта автоматизированной системой учета оплаты проезда.

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