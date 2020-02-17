"Укрзализныця" наращивает объемы продаж металлолома

"Укрзализныця" в января 2020 года реализовала через систему "Прозорро.Продажи" 20 лотов, общим весом 50,8 тысяч тонн на сумму 217,9 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Всего было выставлено 33 лота, общим весом 66,3 тысяч тонн.

В течение 2020-го года "Укрзализныця" намерена увеличить продажи металлолома до 276 тыс. тонн.

Напомним, что в течение 2019 года на открытых торгах через электронные площадки "Прозорро.Продажи" Укрзализныця продала 97,2 тыс. тонн металлолома на сумму 579,9 млн грн.