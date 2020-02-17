"Укрзализныця" наращивает объемы продаж металлолома
Понедельник, 17 февраля 2020, 15:49
"Укрзализныця" в января 2020 года реализовала через систему "Прозорро.Продажи" 20 лотов, общим весом 50,8 тысяч тонн на сумму 217,9 миллиона гривень.
Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
Всего было выставлено 33 лота, общим весом 66,3 тысяч тонн.
В течение 2020-го года "Укрзализныця" намерена увеличить продажи металлолома до 276 тыс. тонн.
Напомним, что в течение 2019 года на открытых торгах через электронные площадки "Прозорро.Продажи" Укрзализныця продала 97,2 тыс. тонн металлолома на сумму 579,9 млн грн.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua