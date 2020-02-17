Топ-менеджер Приватбанка возглавил платежный департамент НБУ

Алексей Шабан

Член правления Приватбанка Алексей Шабан с 17 февраля возглавил Департамент платежных систем и инновационного развития Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что Шабан проработал более 24 лет в Приватбанке, с 2018 года - был членом правления банка по вопросам розничного бизнеса.

По словам заместителя главы НБУ Сергея Холода, одним из приоритетов для НБУ в рамках выполнения целей Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года является финансовая инклюзия - речь идет о повышении доступности и уровня пользования финансовыми услугами в Украине.

"Политика Национального банка в этом направлении направлена ​​на внедрение инновационных инструментов безналичных расчетов и гармонизации правил игры на украинском платежном рынке с европейскими и мировыми. В то же время платежные сервисы обязательно должны быть максимально клиентоориентированными, а доступ граждан к ним - простым и удобным", - сказал Холод.

Экономическая правда