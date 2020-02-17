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Одесский аэропорт перевел в новый терминал все вылеты

Понедельник, 17 февраля 2020, 14:27
 

Аэропорт Одесса 16 февраля завершил перевод вылетов рейсов всех авиакомпаний в новый терминал. 

Об этом сообщает avianews.com

Сообщается, что большинство авиакомпаний перешли в новый терминал 26 декабря 2019 года. 

В старом здании, построенном в 1961 году, до 16 февраля продолжил обслуживаться лоу-кост Ryanair. 

В аэропорту тогда это объяснили желанием авиакомпании выполнять посадку пассажиров в самолет без использования автобусов.

Из старого терминала люди могли пройти к самолету пешком, тогда как при использовании нового — они доставляются с помощью автобусов. Это 

связано с неготовностью нового перрона, в связи с чем воздушные суда паркуют на старых стоянках на расстоянии нескольких сотен метров.

Напомним:

Новый терминал в Одессе начали строить в 2012 году. 

Он имеет площадь 29 тыс. кв. метров и предусматривает возможность установки четырех телетрапов, в то время как площадь старого аэровокзала составляет 8 тыс. кв. метров.

В 2017 году в новое здание перевели прилет внутренних и международных рейсов. С 2019 года здесь начали обслуживать вылеты сначала внутренних, а затем международных рейсов.




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Одесса авиа

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