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Литва окончательно проиграла спор с "Газпромом" на 1,4 миллиарда евро

Понедельник, 17 февраля 2020, 14:13
 

Литва окончательно проиграла почти восьмилетний спор с российским концерном "Газпром" о компенсации в размере примерно 1,4 млрд евро за слишком дорогие поставки российского газа в период 2004-2012 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Верховный суд Швеции в декабре 2019 года отклонил просьбу Литвы пересмотреть неблагоприятное для нее решение апелляционного суда Швеции - последний не изменил принятое в 2016 году решение Стокгольмского арбитража.

"Верховный суд Швеции в конце декабря принял решение не пересматривать принятое апелляционным судом в июле прошлого года решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража по делу Литвы против" Газпрома ". Суд не привел мотивы своего решения", - сказали в Министерстве энергетики Литвы.

Рассмотрение спора в Стокгольмском арбитраже и шведских судах в целом стоило Литве почти 10,5 млн евро.

Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не видит вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и осуществляя управление акциями компании Lietuvos dujos, "Газпром" спровоцировал конфликт интересов. Из-за решения арбитража Литве не удалось вернуть себе переплату за газ в размере примерно 1,4 млрд евро за поставленный Литве "Газпромом" газ в период 2004-2012 годов.

Европейская правда

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Литва газ Газпром

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