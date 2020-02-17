МХП создаёт Research & Innovation Hub на базе Эко Энерджи

Агроиндустриальный холдинг МХП на базе своего предприятия Эко Энерджи создаёт Research & Innovation (R&I) Hub, который будет заниматься исследованиями в области энергетических технологий, энергоэффективности, органического земледелия и другими.

В МХП планируют, что R&I Hub поможет с разработкой новейших решений, которые можно ввести в бизнесе компании.

Среди ключевых направлений видят исследования и внедрение новых технологий в энергетике, энергоэффективности и энергосбережении, технологии органического земледелия для возрождения плодородия почв и поиск инновационных решений для мониторинга выбросов СО2 и их уменьшения.

Также хаб будет заниматься поиском и поддержкой инновационных стартапов.

"R&I Hub объединил глубокий инженерный опыт, научное лидерство и практическую направленность команды, в которую вошли доктора и кандидаты наук и ведущие специалисты компании. R&I Hub нацелен служить открытой платформой для креативности и беспристрастности взглядов, проверки смелых идей и воплощения инновационного видения в реальные бизнес-процессы компании", — отметил Александр Домбровский, президент МХП Эко Энерджи, в структуру которого войдёт хаб.

В числе ближайших планов хаба:

- интеграция биогазовых объектов и технологий производства зелёного водорода;

- проектирование и строительство систем накопления и сохранения энергии;

- внедрение и использование систем искусственного интеллекта и технологий Smart-grid для оптимизации управления энергетическими ресурсами компании;

- создание современной лаборатории в сфере биоэнергетики для глубокого исследования и анализа биомассы, органических удобрений и производственных процессов.

Напомним, в 2018-2019 годах в МХП реализовывали программу MHP Accelerator по поиску, акселерации и интеграции инновационных технологий и разработок.

В декабре 2019 года была введена в эксплуатацию первая очередь биогазового комплекса "Биогаз Ладыжин" установленной энергетической мощностью 12 МВт.

Также на предприятиях холдинга пилотируют "виртуального энергетика" — разработку стартапа a-Gnostics, который использует широкие возможности науки о данных (Data science) и машинного обучения (Machine learning) для оптимизации затрат на электроэнергию промышленных потребителей. Уже удалось сэкономить миллионы гривен.

Благодаря этим и другим проектам, в 2019 году МХП был признан инновационным лидером в области АПК. Таким образом, создание Research & Innovation Hub станет логическим продолжением инновационной трансформации Агроиндустриального холдинга.