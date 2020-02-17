Французский министр прогнозирует крайне жесткие торговые переговоры Британии и ЕС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил Великобританию: на торговых переговорах с ЕС после Brexit ей следует ожидать "кровопролитной битвы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Ле Дриан сказал, что обе стороны далеки друг от друга по целому ряду вопросов.

"Я думаю, что по поводу торговых вопросов и механизма будущих отношений, которые мы собираемся начать обсуждать, мы будем рвать друг друга на части", - отметил министр.

"Но это часть переговоров, каждый будет отстаивать свои интересы", - добавил он.

Он также сказал, что Британии будет трудно достичь цели по заключению соглашения о свободной торговле до конца года.

Правительство Великобритании заявило, что хочет заключить соглашение, основанное на "дружественном сотрудничестве между суверенными равными".

Великобритания официально вышла из ЕС две недели назад, но пока идет переходный период, действуют правила общего рынка ЕС.

Европейская правда