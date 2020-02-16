В США заявили, что Россия не сможет достроить "Северній поток-2"

Источник: Европейская правда

Россия не сможет завершить строительство газопровода Nord Stream-2 в Балтийском море, США продолжат настаивать на своем несогласии с проектом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт в интервью агентству Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос о попытках России обойти санкции США в отношении трубопровода и завершить его самостоятельно, министр ответил: "Они не смогут".

Он отклонил утверждение о том, что "Газпром" столкнется с небольшой задержкой в ​​связи с санкциями США. "Это будет очень большая задержка, так как в России нет технологий", - уверен министр.

"Если они разработают их (технологии), то увидим, что они будут делать. Но я не думаю, что это будет так же легко, как сказать: смотрите, мы уже почти справились, мы практически завершили", - сказал Бруйетт.

При этом министр подчеркнул, что если Россия что-нибудь придумает для достройки газопровода, США рассмотрят дополнительные меры.

Напомним:

"Газпром" ожидает, что газопровод "Северный поток - 2" будет запущен к концу 2020-го года.

"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.

В январе в Газпроме сообщали, что строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российскими мощностями.

В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 93,5%.

Директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше.

10-го февраля российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" , способное вести строительство "Северного потока-2" закончило модернизацию и отправилось из порта Находки в Сингапур.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что именно это судно могут использовать для прокладки "Северного потока-2".

Украинская правда.