Канада хочет обновить соглашение о свободной торговле с Украиной - СМИ

Источник: Зеркало недели

Канадское правительство инициировало общественное обсуждение вариантов совершенствования соглашения о свободной торговле с Украиной.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В министерстве международной торговли заявили, что консультации по модернизации соглашения предоставят предпринимателям, промышленности и всем гражданам возможность помочь Канаде определить ее интересы в переговорах с Украиной.

"Консультации предоставят информацию о том, как правительство диверсифицировать и расширить преференциальный доступ Канады в Украину, убедившись, что это создаст возможности, выгодные всем", - отметили в офисе министра международной торговли.

Общественные слушания, участие в которых могут принять все желающие, продлятся до 16 марта.

Напомним:

Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа 2017 года.

10 февраля 2020-го года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что технические консультации о расширении Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на уровне экспертов завершились и теперь должны начаться формальные переговоры о расширении.