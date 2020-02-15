Зеленський обсудил с директором МВФ будущие законопроекты

Источник: сайт Президента

Президент Владимир Зеленский в Мюнхене обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой законопроекты направленные на построение системы верховенства права и экономический рост.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский встретился с Георгиевой на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Это уже вторые переговоры Зеленского с главой МВФ в этом году.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские", - отметил Владимир Зеленский

Отмечается, что стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный экономический рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

Напомним:

Международный валютный фонд отмечает активный диалог с Украиной по новой программе финансирования на 5,5 миллиардов долларов, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения.

7-го декабря Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Впоследствии финансовый комитет Рады изменил текст законопроекта, но как сообщали СМИ, обновленную версию не согласовал МВФ.

Министр финансов Оксана Маркарова ранее заявляла, что у Украины есть шанс выпуститься из программы МВФ с 2023-го года.

В январе Украина выполнила условия для получения второго транша макрофинансовой поддержки от Европейского Союза в размере 500 миллионов евро, транш ожидается в первом квартале 2020 года.

Украинская правда