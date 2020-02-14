СНБО привлечет американцев и израильтян для борьбы с киберугрозами

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины будет сотрудничать с крупнейшими частными американскими и израильскими компаниями в противодействии киберугрозами.

Источник: сайт СНБО со ссылкой на секретаря Совбеза Алексея Данилова

Дословно: "Кибербезопасность не является проблемой каждого отдельного государства. В случае выявления угрозы мы понимаем, что она может задеть не одну отдельно взятую страну.

Совместными усилиями бороться с такими угрозами гораздо эффективнее. Поэтому сейчас нам необходимо наладить механизм сотрудничества в вопросе защиты от киберугроз".

Детали: Отмечается, что Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО на постоянной основе будет сотрудничать с американскими компаниями-производителями технологий и оборудования для кибербезопасности и защиты: Cisco, Fortinet, IBM, MicroFocus, Microsoft и израильской компанией Radware.