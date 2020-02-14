Зеленский – бизнесу: Чистим Украину от грязи
Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей.
Источник: сайт президента
Прямая речь Зеленского: "Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным...
Ежедневно мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем – мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют.
Сейчас мы "чистим" Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты".
Детали: По его словам, команда президента готова выслушать предложения законодательных инициатив, которые могли бы улучшить бизнес-климат.
Напомним:
Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более чем 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.
Кроме того, с инвесторами, которые вкладут в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора о предоставлении персонального советника.
Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в стране, в частности, большим украинским инвесторам.
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