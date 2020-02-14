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Зеленский – бизнесу: Чистим Украину от грязи

Пятница, 14 февраля 2020, 09:40
 

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным...

Ежедневно мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем – мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют. 

Сейчас мы "чистим" Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты".

Детали: По его словам, команда президента готова выслушать предложения законодательных инициатив, которые могли бы улучшить бизнес-климат.

Напомним:

Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более чем 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме того, с инвесторами, которые вкладут в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора о предоставлении персонального советника.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в стране, в частности, большим украинским инвесторам.

Украинская правда

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Зеленский бизнес

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