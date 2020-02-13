Кулеба рассказал о выгодах для Украины от "промбезвиза" с ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба объяснил, какие выгоды для Украины принесет внедрение так называемого "промышленного безвиза" с ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ", об этом Кулеба рассказал во время рабочей поездки в Харьков.

"Во-первых, станет выгодно размещать производство в Украине для дальнейшего экспорта в Европейский Союз - это привлечение инвестиций, возрождение промышленности", - сказал вице-премьер.

"Во-вторых, украинский товар, сертификат которого автоматически признается в Европейском Союзе, однозначно будет иметь дополнительные конкурентные преимущества в мире, потому что это будет знак качества", - добавил он.

По его словам, когда "промбезвиз заработает", то первой группой товаров, на которую будет распространено соглашение, станет низковольтное оборудование.

"В жизни это, прежде всего, бытовая техника, то есть то, что производится для массового рынка. Условно говоря, чтобы украинский чайник свободно продавался в немецком супермаркете и пользовался там спросом", - привел пример Кулеба.

По его словам, правительство рассчитывает подписать соглашение в начале следующего года, но "планировать рано". До конца текущего года в Украине планируют ввести технические регламенты и реформировать институты.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что первое соглашение ACAA (так называемый "промышленный безвиз") будет подписано в ближайшие годы.

Европейская комиссия считает сложной, но реалистичной задачей начало переговоров по соглашению ACAA по итогам 2020 года.

Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка прогнозировал начало переговоров по АСАА уже в 2020 году.

Европейская правда