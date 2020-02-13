WhatsApp достиг отметки в 2 миллиарда пользователей
Четверг, 13 февраля 2020, 16:08
Мессенджер WhatsApp, который принадлежит Facebook зафиксировал 2 миллиарда пользователей.
Об этом сообщается на сайте компании.
С 2016-го года аудитория WhatsApp выросла в два раза - в 2016 году в мессенджера была 1 млрд пользователей. В 2018 году приложением пользовались уже 1,5 миллиарда человек.
В своем сообщении на сайте, компания напомнила, что уделяет много сил защите и шифрованию сообщений.
Напомним:
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов из-за проблем с безопасностью.
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