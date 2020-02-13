Московский суд оштрафовал Facebook и Twitter за отказ перенести сервера в РФ
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсети Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей за несоблюдение требования о локализации данных россиян.
Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.
Оба компании уже штрафовали за отказ хранить базы данных российских пользователей в РФ - тогда сумма штрафа составила 3 млн рублей, после чего российские депутаты повысили максимальный штраф до 6 млн рублей.
Отмечается, что суд принял решение по части 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ - "невыполнение оператором во время сбора персональных данных обязательства по сохранению персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России".
Закон о хранении персональных данных действует с сентября 2015 года. Законодатели обязали компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории страны. Соцсеть LinkedIn отказалась выполнять эти требования и в ноябре 2016 годаее внесли в реестр нарушителей закона о персональных данных. Доступ к ее сайту в РФ был заблокирован.
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