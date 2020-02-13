Криклий о концессии вокзалов: В планах сделать транспортный хаб

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что на месте Львовского вокзала, который планируется передать в концессию, никакого офисного или жилого комплекса никто строить не планирует.

Об этом он сказал в интервью liga.net.

Кроме этого, по его словам, никто также не планирует переносить вокзал или что-то объединять.

"По всем вокзалам мы рассматриваем визит концессионера, который улучшит транспортную составляющую, сделает там мультифункциональный транспортный хаб. Плюс, сможет нормально, качественно наполнять эти зоны, в том числе торговыми площадями и зонами отдыха", - сказал министр.

Напомним:

Ранее Министерство инфраструктуры согласовало перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию.

Речь идет о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.