Криклий о концессии вокзалов: В планах сделать транспортный хаб
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что на месте Львовского вокзала, который планируется передать в концессию, никакого офисного или жилого комплекса никто строить не планирует.
Об этом он сказал в интервью liga.net.
Кроме этого, по его словам, никто также не планирует переносить вокзал или что-то объединять.
"По всем вокзалам мы рассматриваем визит концессионера, который улучшит транспортную составляющую, сделает там мультифункциональный транспортный хаб. Плюс, сможет нормально, качественно наполнять эти зоны, в том числе торговыми площадями и зонами отдыха", - сказал министр.
Напомним:
Ранее Министерство инфраструктуры согласовало перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию.
Речь идет о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.
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