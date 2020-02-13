Глава Морадминистрации не будет представителем бизнес-групп — Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что новый глава Морской администрации не будет представителем бизнес-групп.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

Министр заявил, что некоторые претенденты, которые были на первом конкурсе, вызвали откровенные замечания.

"Есть определенные бизнес-группы, заинтересованные в лоббировании своих бизнес-интересов и интересов своего кандидата", - добавил он.

Криклий подчеркнул, что он не принадлежит ни к какой бизнес-группы, в частности СКМ, Нибулон и ТИС.

"Я всегда стараюсь быть объективным, у меня нет мотивации кому-то подыгрывать, или наоборот", - заверил министр.

"Надеюсь, конкурс, который сейчас будет проходить, будет не крайним, а последним. И будут достойные кандидаты, с которыми мы сможем реализовать стратегию перезагрузки этого органа", - резюмировал Криклий.

Напомним:

22 августа 2018-го года Кабинет министров принял решение о запуске Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации).

Морская администрация является единственным центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра инфраструктуры.

Основными задачами Морской администрации является реализация государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического мореплавания, а также обеспечения и осуществления государственного надзора за безопасностью на морском и речном транспорте.

21 октября 2019-го года Кабинет министров уволил главу Морской администрации Дмитрия Петренко вместе с заместителями.