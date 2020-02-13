Нацбанк разрешил банкам еще 3 месяца не раскрывать все данные об услугах

Национальный банк учел предложения банков, и предоставил им дополнительные три месяца на адаптацию к новым требованиям по раскрытию информации об услугах на сайтах и в рекламе.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Требования к банкам заработают, начиная с 2 июня 2020 года (ранее требования к вебсайтам должны были вступить в действие со 2 марта 2020 года).

"Главное изменение, которое должно состояться на сайтах и рекламе банков, - должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация об услугах, их полной стоимости для потребителя, условия получения и риски.

Это позволит потребителю принимать действительно взвешенные финансовые решения", - сообщает пресс-служба регулятора.

Сообщается, что в течение февраля-мая 2020 года Национальный банк вместе с банками проведут совместную работу и отработают требования, чтобы с июня потребители могли легко получать от финансовых учреждений исчерпывающую информацию о банковских услугах.

Профильное подразделение Национального банка - Управление защиты потребителей финансовых услуг - с 2 июня 2020 начнет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

Напомним:

2-го декабря 2019-го года Национальный банк утвердил новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах, а также рекомендации по организации банками рассмотрения обращений потребителей.

Ранее заявлялось, что через три месяца банки должны раскрыть всю информацию об услугах для клиентов на сайте, а через 6 месяцев - сделать калькулятор услуг, показывающий реальные расходы или доходы.

Также в этот срок должны заработать новые правила о рекламе - она будет должна содержать существенные характеристики банковской услуги, в частности, информацию о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках и т.д.

НБУ сообщает, что за нераскрытие информации об услугах в полном объеме в законодательстве предусмотрены штрафные санкции от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай.