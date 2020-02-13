Криклий о конкурсе на должность главы УЗ: Хотелось бы большой выбор

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не знает, кто будет подаваться на конкурс главы правления "Укрзализныци" и заверил, что не имеет фаворитов среди кандидатов на должность.

Об этом он сказал в интервью liga.net.

Отвечая на вопрос, есть ли у него фаворит среди кандидатов, Криклий подчеркнул:

"Абсолютно нет. Точно будет не Кравцов. Я не знаю, кто будет подаваться. Хотелось бы большой выбор".

При этом министр назвал "бредом" слухи о том, что он якобы продвигает кандидатуру экс-руководителя Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина.

На вопрос о том, будет ли подаваться на конкурс глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, глава Мининфраструктуры ответил:

"Не знаю. Посмотрим. Пока он активно занимается "Укрпочтой".

Также он отметил, что Deutsche Bahn в плане кадров никого не рекомендует.

По словам Криклия, в "Укрзализныце" появится новый руководитель без приставки и.о. после конкурса.

"Я так понимаю, Желько (нынешний и.о. главы правления Желько Марчек. - ред.) не планирует подаваться - у него таких амбиций нет".

Министр добавил, что к кандидатам на должность главы правления УЗ "широкая рамка требований".

"За подробностями нужно обращаться в компанию, которая занимается отбором", - сказал он.

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Напомним:

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837,5 тысяч гривень.

5 февраля Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Сообщалось, что заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления компенсация за увольнение Кравцова наблюдательным советом должна была равняться его годовой зарплате.

По данным ЭП, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 млн гривен, в прошлом году эта цифра составляла более 9 млн гривен.