Минэкоэнерго и Всемирный банк оценят влияние изменений климата на Украину

Украинские и международные ученые под эгидой Всемирного банка и Минэкоэнерго Украины проведут исследования влияния изменений климата на экономику Украины до 2030, 2050 и 2100 годов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

"Для оценки биофизических воздействий будут использовать современные методики прогнозов. Это позволит предусмотреть риски последствий изменения климата в Украине до 2030, 2050 и 2100 годов по 3 сценариям, вероятного роста выбросов парниковых газов и увеличения температуры", - говорится в сообщении.

"Одно из важнейших мероприятий адаптации к изменению климата - это сокращение выбросов парниковых газов. Это позволит предотвратить негативные последствия, которые могут возникнуть в будущем. Сценарии будущих изменений напрямую зависят от темпов сокращения человечеством парниковых газов", - заявила заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук.

Отмечается, что оценку изменений климата в Украине будет проводить консорциум европейских институтов - Баскский центр изменений климата и Metroeconomica, они будут сотрудничать с национальными экспертами Украинского гидрометеорологического института, Украинского научно-исследовательского института лесного и аграрного хозяйства и Института общественности.

Экономическая правда