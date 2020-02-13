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Финская авиакомпания хочет временно сократить персонал из-за коронавируса

Четверг, 13 февраля 2020, 13:02
 

Финская авиакомпания Finnair проведет переговоры по сокращению персонала, которые затронут пилотов дальних рейсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Переговоры вызваны исключительной ситуацией, сложившейся в результате эпидемии коронавируса. Целью переговоров является выяснение возможности временного увольнения персонала.

Авиакомпания отменила все рейсы, направляющиеся в континентальный Китай до конца марта. В целом отменены около двухсот рейсов.

Переговоры начнутся на следующей неделе и коснутся около семисот пилотов дальних рейсов.

Десятки авиакомпаний по всему миру отменили рейсы в Китай для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Также многие компании приостановили или прервали командировки своих сотрудников.

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Европейская правда

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авиа коронавирус

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