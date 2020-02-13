"Укрпочта" приостановила отправки в Китай

"Укрпочта" из-за сокращения большинством авиакомпаний рейсов в Китай временно остановила прием всех видов отправлений в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Сообщается, что никаких запретов со стороны Национальной почты Китая пока нет.

"Все отправления принятые до 11 февраля будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - говорится в сообщении.

Отправление из Китая также вероятно будут задерживаться.

Отмечается что китайская почта не имеет никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза, однако, из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Напомним:

3-го февраля в Укрпочте заявили, что сроки доставки почтовых отправлений из Китая могут быть изменены, потому что часть авиалиний сократили рейсы в Китай.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что из-за письма и посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом 2019-nCoV.

Читайте также: Коронавирус бьет не только по людям: чем эпидемия из Китая угрожает мировой экономике