"Укрпочта" приостановила отправки в Китай
"Укрпочта" из-за сокращения большинством авиакомпаний рейсов в Китай временно остановила прием всех видов отправлений в Китай.
Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
Сообщается, что никаких запретов со стороны Национальной почты Китая пока нет.
"Все отправления принятые до 11 февраля будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - говорится в сообщении.
Отправление из Китая также вероятно будут задерживаться.
Отмечается что китайская почта не имеет никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза, однако, из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.
Напомним:
3-го февраля в Укрпочте заявили, что сроки доставки почтовых отправлений из Китая могут быть изменены, потому что часть авиалиний сократили рейсы в Китай.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что из-за письма и посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом 2019-nCoV.
Читайте также: Коронавирус бьет не только по людям: чем эпидемия из Китая угрожает мировой экономике
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua