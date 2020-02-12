Микитасю продлили срок действия меры пресечения

12 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия обязанностей, возложенных на експрезидента государственной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася еще на 2 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Микитась должен не покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда, должен воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве.

Также он должен сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронное средство контроля ("браслет").

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Напомним:

Недавно Микитася в аэропорту "Борисполь" сняли с рейса при попытке вылета из Украины в Великобританию.

Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".

Однако 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен.

22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.

25 октября 2019 года за Микитася внесли залог.

25 декабря 2019 года Микитасю продлили меру пресечения до 14 февраля 2020 года.