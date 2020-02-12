Экономика Китая восстанавливается от последствий коронавируса

На прошлой неделе мировые рынки начали расти и нивелировать последствия коронавируса, с тех пор фондовые рынки достигли рекордно высоких показателей.

Об этом сообщает Reuters.

Хотя экономические срывы производства в Китае уже ощутимы все больше, вопрос заключается в том, будет ли работать производство, остановилось в результате вспышки коронавируса.

Настоящие предположение рынка заключается в том, что наихудший сценарий для экономики уже невозможен. Подкрепляет это мнение прогноз JP Morgan, который говорит, что годовой рост ВВП Китая может упасть до 1% в 1 квартале, но вырастет до 9,3% во втором квартале, когда производство полностью заработает и все заказы будут выполнены

Напомним:

Китай заблокировал план тайванской компании Foxconn возобновить производство техники на заводах в Китае 10 февраля на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса.

Эксперты заявили, что распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, который продолжался 43 квартала подряд.

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