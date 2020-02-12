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Подпольный НПЗ и сеть АЗС с некачественным топливом накрыли в Кривом Роге

Среда, 12 февраля 2020, 18:44
 

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода и пяти автозаправочных станций АЗС с низкокачественным топливом.

Источник: сайт полиции региона

Детали: 10 февраля полиция провела санкционированные обыски на территории НПЗ и сети АЗС в разных районах города.

Правоохранители обнаружили емкости, заполненные нефтепродуктами, оборудование и транспорт для перевозки незаконно изготовленного топлива.

Сейчас полицейские устанавливают владельца и лиц, причастных к организации незаконного бизнеса на территории города и Украины.

 
 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Виновникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Украинская правда

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АЗС НПЗ

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