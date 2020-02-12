Более 50% операций с банковскими картами в Украине теперь безналичные — НБУ

Доля объема безналичных операций в 2019 году составила 50,3% от всех операций с карточками (по итогам 2018 года - 45,1%).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что 5 лет назад этот показатель составлял лишь 25%.

В НБУ подчеркивают, что в 2019 году 8 из 10 операций с платежными картами были безналичными.

"Распределение безналичных операций по видам операций свидетельствует, что в прошлом году наибольшее количество операций с использованием карточек приходилась на расчеты в торговых сетях - 51,2%, по объемам - доминировали переводы с карты на карту - 42,4%", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, в Украине теперь 68,9 млн платежных карт - за последний год их количество выросло на 16%.

Кроме этого, за 2019 год количество бесконтактных платежных карт выросло более чем вдвое - с 3,9 млн до 8,6 млн.

Экономическая правда