Косюк считает, что его бизнес не изменится после земельной реформы

Владелец агроиндустриального холдинга МХП, миллиардер Юрий Косюк заявил, что в случае открытия рынка земли не ожидает изменений для своего бизнеса.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

Косюк сообщил, что для него не имеет значения, кто будет владеть землей.

"В конце концов, он все равно придет ко мне и мои 200 контактов с пайщиками превратятся в 30 контактов с землевладельцами, которые не знают, что с этой землей делать. А мне, по сути, все равно", - говорит владелец МХП.

Бизнесмен считает, что рынок земли должен быть свободным, а людей нельзя ограничивать в праве распоряжаться своей собственностью. "На мой взгляд, общество нечестно поступает в отношении владельцев такого имущества", - добавил он.

Напоминаем:

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Министр экономики Тимофей Милованов считает, что стоимость аренды сельхозземель будет расти после отмены земельного моратория в октябре 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассматривать закон о продаже земли во втором чтении, в котором более 4000 поправок.

С 13:00 четверга до 13:00 пятницы 7-го февраля Рада рассмотрела 216 поправок к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает, что Верховная Рада в середине апреля будет голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.