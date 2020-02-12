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За два месяца ГФС ликвидировала около 700 нелегальных заправок

Среда, 12 февраля 2020, 16:38
 

С 13 декабря 2019-го года Государственная фискальная служба проверила 1399 якобы нелегальных АЗС, из которых была прекращена деятельность 658 заправок.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также на 482 незаконных объектах торговли горючем было демонтировано оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности.
Среди всех нелегальных АЗС, только для 40 - обеспечено начало оформления необходимых лицензий.

За этот период ДФС из незаконного оборота изъято более 9,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 196 млн. грн. и оборудование незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 150 млн. грн.

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Напомним:

Премьер Алексей Гончарук заявил, что в результате борьбы с незаконными АЗС и отдельных коммуникаций с участниками рынка за 2 месяца цена на дизельное топливо в среднем снизилась на 2 гривни.

Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что все теневые схемы на рынке нефтепродуктов будут разоблачены и ликвидированы, а их участники - привлечены к ответственности.

26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

28 декабря СБУ отчиталась, что пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

3 января в ГФС заявили, что Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальных АЗС.

Экономическая правда

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ГФС

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