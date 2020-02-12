Александр Лазорко восстановился на работе в "Укртранснафте" - он занял должность заместителя гендиректора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

Как отмечает издание enkorr, Лазорко занял эту должность в конце января 2020 года.

В то же время, по данным директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, Лазорко восстановился с помощью начатого им против компании судебного процесса.

По данным Куюна, должность, которую получил Лазорко после восстановления, не предусматривает права подписи и участия в хозяйственной дияльнолсти.

"Мне говорят, что нынешняя должность Лазорко в "Укртранснафте" - бутафорская. Права подписи нет, участия в хоздеятельности нет, кабинета нет, машины нет", - написал Куюн в Facebook.

"Зачем было восстанавливать? В противном случае была перспектива проиграть миллионов на 15 грн компенсации, включая компенсацию страданий Лазорко в Лондоне, где он скрывался от следствия при Порошенко. Посчитали, что с учетом прошлых подвигов он уже и так дорого обошелся налогоплательщикам", - добавил он.

Напомним:

В мае Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего главу правления "Укртранснафты" Александра Лазорко.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг–Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

После объявления в национальный розыск, бывший глава "Укртранснафты" поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности.

Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009 по 2015 годы. До этого он руководил предприятиями группы "Приват" — Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

19 марта 2015 года наблюдательный совет "Укртранснафты" решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват" в Надворной, Дрогобыче и Кременчуге.

В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день. За проект выкачки технологической нефти Игорь Коломойский предлагал наградить Лазорко орденом.