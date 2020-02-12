Испанский суд позволил высчитывать деньги из зарплаты за перерывы на курение

Компания, которая высчитывала у сотрудников деньги из зарплаты за перерывы на курение, выиграла дело в высшем суде Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Энергетическая компания Galp заявляет, что применяла испанский закон, когда начала отнимать время, проведенное вне помещений, из рабочих дней сотрудников.

Последние изменения в испанском законодательстве требуют от компаний регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места.

Мониторинг должен был предотвратить эксплуатацию работников и повысить гибкость в рабочее время по контракту.

Предполагалось также решить проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании - в 2019 году почти три миллиона сверхурочных часов не оплачивались.

Но это требование имело непредвиденные последствия для примерно 10 миллионов курильщиков в Испании.

Регистрируя время, когда сотрудники уходят и входят в офис, компании могут подсчитать, сколько времени сотрудники проводят на рабочем месте.

Высокий суд Испании опирался на предыдущее постановление о том, что работники не имеют права на оплачиваемую сигарету, кофе или перерыв на завтрак.

Испанские работники тратят на мелкие перерывы больше часов в год, чем большинство других европейцев, за исключением Италии и Португалии.

Европейская правда