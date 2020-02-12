Boeing не получила за январь ни одного заказа впервые с 1962 года

Компания Boeing впервые с 1962 года не получила за месяц ни одного заказа на самолеты.

Об этом сообщает CNBC.

При этом главный конкурент компании - Airbus - за январь получил заказы на 274 самолета.

Также отмечается, что за январь Boeing поставила всего 13 новых самолетов, в том числе шесть 787 Dreamliner, два 777, два 767 и три 737NG.

В прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.

Напомним:

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