SEО-продвижение, которое будет работать. Бесплатная онлайн-конференция SEO Day
Как сделать так, чтобы ваш сайт работал, показывался в первых строках поисковиков, а продажи росли? Какие тренды и фишки в SEO будут актуальны в 2020 году?
Ответы на эти вопросы и многие другие вы получите 21 февраля на ежегодной бесплатной онлайн-конференции SEO Day, которую проводит Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts.
Когда? 21 февраля, начало в 10:00 (по Киеву).
На конференции вы не только узнаете, как эффективно продвигать сайты, увеличивая трафик, конверсию и продажи, но и освоите технические нюансы. Вы научитесь правильно настраивать сайт под оптимизацию, разберетесь в том, как менять структуру сайта, и каким должен быть контент.
Что вас ждет:
- восьмичасовая онлайн-конференция, ради которой никуда не нужно ехать, устраивайтесь поудобнее и получайте знания;
- 14 спикеров, которые поделятся практическими навыками, работающими кейсами и личным опытом продвижения;
- более 5000 участников;
- целый день лекций, на которых вы можете задавать любой свой вопрос эксперту и услышать ответ в прямом эфире;
- подарки от организаторов и партнеров для всех участников.
Спикеры поделятся последними трендами, лайфхаками и "фишками", которые будут работать в 2020 году.
Вы услышите доклады: Игоря Рудника (Referr.ru, collaborator.pro), Владислава Моргуна (ЛУН & Flatfy), Игоря Шулежко (TemplateMonster), Богдана Бабяка (SE Ranking), Дмитрия Иванова (Иванов SEO) и других практикующих экспертов.
Эта конференция для вас, если вы:
- SEO-специалист, который хочет получать актуальные знания у лучших;
- владелец бизнеса, который хочет понимать, как все устроено и говорить с подрядчиком на одном языке;
- администратор сайта, который собирается продвигать его самостоятельно.
Хотите, чтобы ваш сайт уже сейчас начал работать эффективнее? Регистрируйтесь прямо сейчас, участие бесплатное!
Кстати, если вы хотите не только поучаствовать в конференции в онлайне, но и получить все записи докладов, презентации спикеров и информацию с прошлой конференции SEO Day — приобретайте уже сейчас доступ к материалам и сможете вернуться к нужной информации в любое время.
Организаторы и партнеры: Referr.ru, collaborator.pro, SE Ranking
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