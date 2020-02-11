Украинцы создали сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

Украинский стартап Штрафы UA при участии Министерства инфраструктуры провели релиз приложения, которое оценивает стиль вождения человека и за аккуратное вождение начисляет кэшбек от суммы страхования.

Об этом сообщает пресс-релиз компании.

За ответственное поведение водитель получает награду - до 18% кэшбек от суммы страхования.

Всего за месяц приложением стали пользоваться более 10500 человек.

Первый рейтинг управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок.

Вместе с рейтингом водителю будет предложено сумму кэшбек.

"Приложение Штрафы UA работает с 2016 года. За этот период мы увидели, что уплата штрафа не уменьшает количество аварий. Хотя именно для этого она предназначена...

...Материальное вознаграждение работает лучше, чем штрафы.

Так родилась идея разработать приложение, которое это позволяет формировать легко и удобно", - заявляет основатель платформы Денис Дмитров.

Стартап разработал также виджет для городов, который позволяет водителям, которые едут в другой город, быть более внимательными в той или иной местности.

Например, водители Николаевской области пока оказались наиболее ответственными, так как делают меньше нарушений, чем водители в других городах. Рейтинг сознательного вождения в Николаеве сейчас самый высокий в Украине - 3,9, самый низкий в Волынской области - 2.7.

"Считаю, что руководители украинских областей и мэры городов должны уделять внимание и следить за рейтингом в своей местности.

Таким образом вместе, надеюсь, сможем уменьшить количество аварий к минимуму", - говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сейчас приложение работает для IOS платформы, также планируется запуск для Android.

В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение.

Уже есть готовность присоединиться к кэшбеку от украинской сети заправок.

Справка. Реализация стала возможной благодаря победе разработчиков в конкурсе Open Data Challenge и финансовой помощи проекта USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS".