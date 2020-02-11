Гончарук рассчитывает на быстрое подписание "промышленного безвиза" с ЕС
Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что первая сделка ACAA (так называемый "промышленный безвиз") будет подписано в ближайшие годы.
Об этом он заявил в Киеве на совместном брифинге с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливером Варгеи, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Гончарук заверил, что дискуссия по АСАА была значительной частью его переговоров с комиссаром.
"Мы рассчитываем на серьезный прогресс по АСАА уже в этом году и выйти на подписание в ближайшие годы", - заявил он.
Как известно, ранее торговый представитель Украины Тарас Качка прогнозировал начало переговоров по АСАА уже в 2020 году.
Европейская правда
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