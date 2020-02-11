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Гончарук рассчитывает на быстрое подписание "промышленного безвиза" с ЕС

Вторник, 11 февраля 2020, 19:05
 

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что первая сделка ACAA (так называемый "промышленный безвиз") будет подписано в ближайшие годы.

Об этом он заявил в Киеве на совместном брифинге с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливером Варгеи, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Гончарук заверил, что дискуссия по АСАА была значительной частью его переговоров с комиссаром.

"Мы рассчитываем на серьезный прогресс по АСАА уже в этом году и выйти на подписание в ближайшие годы", - заявил он.

Как известно, ранее торговый представитель Украины Тарас Качка прогнозировал начало переговоров по АСАА уже в 2020 году.

Европейская правда

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Гончарук

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