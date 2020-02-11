Новые требования к маркировке продукции могут негативно повлиять на бизнес — ЕБА

По требованиям ЕС украинские производители обязаны печатать на упаковках единицы измерений латиницей. По мнению бизнес-сообщества, приказ Министерства экономики, который впоследствии позволил использовать также и кириллицу приводит к путанице и ухудшению условий бизнеса.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

На сегодня, согласно действующей редакции, вся продукция, которая будет размещена на рынке Украины после 1-го января 2021-го года, должна обязательно быть маркирована латиницей и может дополнительно иметь маркировку, нанесенную кириллицей. Однако, такое решение удовлетворяет не все индустрии.

В то же время, недавно Министерством экономики был опубликован проект изменений в Приказ №914, который в случае его принятия еще более усугубит ситуацию.

В частности, новая предложенная редакция предусматривает, что абсолютно вся продукция должна иметь маркировку единиц измерения - и латиницей, и кириллицей.

По мнению компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, предложенная редакция не только не решает существующие законодательные несогласованности для ряда индустрий (к примеру, сферы агрохимии, ветеринарных препаратов и т.д.), но и существенно ухудшает условия ведения бизнеса для тех индустрий и компаний, которые уже смогли выполнить требования, предусмотренные действующей редакцией Приказа №914, и наносят маркировку исключительно латиницей.

Особенно критическим вопрос является для компаний, которые производят небольшие изделия, например, наушники, флешки, камеры, мобильные телефоны и другую небольшую электронику и тому подобное.

Ведь на таких изделиях часто физически невозможно нанести маркировку и пометки на нескольких языках. Такое требование часто можно выполнить только путем создания отдельной производственной линии для товаров, предназначенных для украинского рынка.

А это, в свою очередь, привело бы к росту себестоимости таких товаров для украинского потребителя и к сокращению ассортимента товаров, которые легально поставляются в Украину.