Все разделы
Укр / Рус

В Налоговой объяснили, могут ли ФОПы тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды

Вторник, 11 февраля 2020, 15:50
 

Физлица-предприниматели могут тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды только после уплаты налогов.

Такое разъяснение обнародовали на сайте информационно-справочного департамента Государственной налогов службы.

Отмечается, что ФОПы в соответствии с законодательством, имеют право использовать свою прибыль по своему усмотрению при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством.

 

Напомним:

2 января 2020 года вступило в силу постановление Нацбанка, которое содержит прямой запрет на расходование средств из бизнес-счетов ФЛП на личные, не связанные с бизнесом, потребности.

Эта норма уже обсуждалась в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что она носит "технический уточняющий характер" и практически не содержит изменений для ФЛП.

"Действующие требования Инструкции уже и так предполагают, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую/независимую профессиональную деятельность, должно открыть в банке отдельные счета - для осуществления предпринимательской деятельности и для собственных нужд. Поэтому и сегодня физическое лицо-предприниматель может тратить средства из предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности", - заявляли в Нацбанке.

16 января 2020 года Нацбанк остановил норму постановления, которым запрещается ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на собственные, не связанные с бизнесом нужды.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

налоги ФЛП Налоговая

powered by lun.ua
Материалы по теме
Еще один депутат "Слуги народа" предлагает снизить НДС 11 февраля 2020, 15:02
Нардепы разблокировали подписания закона о повышении лимитов для ФОПов 6 февраля 2020, 13:26
Как обеспечить достойные пенсии и не навредить добропорядочному бизнесу 5 февраля 2020, 09:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!