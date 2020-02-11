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В 2020 году 16 банков пройдут стресс-тестирование

Вторник, 11 февраля 2020, 14:10
 

Нацбанк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2020 году, а также утвердил техническое задание для его проведения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2020 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оценку качества активов в 2020 году будут проходить 74 из 75 учреждений, имеющих банковские лицензии (банк "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости).

В 2020 году стресс-тестирование будут проходить следующие банки:

  • Ощадбанк
  • Альфа-Банк
  • Укрэксимбанк
  • ПУМБ
  • Универсал Банк
  • Банк Пивденный
  • ТАСкомбанк
  • Мегабанк
  • А-Банк
  • Сбербанк
  • Банк Кредит Днепр
  • банк Восток
  • МТБ Банк
  • Банк инвестиций и сбережений
  • ПРАВЭКС-БАНК
  • банк Форвард

"По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3)", - отметили в НБУ.

Напомним:

С 2018 года Национальный банк начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Национальным банком перечня банков.

В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

Экономическая правда

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НБУ банки

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