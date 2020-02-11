В 2020 году 16 банков пройдут стресс-тестирование

Нацбанк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2020 году, а также утвердил техническое задание для его проведения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2020 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оценку качества активов в 2020 году будут проходить 74 из 75 учреждений, имеющих банковские лицензии (банк "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости).

В 2020 году стресс-тестирование будут проходить следующие банки:

Ощадбанк

Альфа-Банк

Укрэксимбанк

ПУМБ

Универсал Банк

Банк Пивденный

ТАСкомбанк

Мегабанк

А-Банк

Сбербанк

Банк Кредит Днепр

банк Восток

МТБ Банк

Банк инвестиций и сбережений

ПРАВЭКС-БАНК

банк Форвард

"По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3)", - отметили в НБУ.

Напомним:

С 2018 года Национальный банк начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Национальным банком перечня банков.

В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

Экономическая правда