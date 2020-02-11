В 2020 году 16 банков пройдут стресс-тестирование
Нацбанк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2020 году, а также утвердил техническое задание для его проведения.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2020 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оценку качества активов в 2020 году будут проходить 74 из 75 учреждений, имеющих банковские лицензии (банк "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости).
В 2020 году стресс-тестирование будут проходить следующие банки:
- Ощадбанк
- Альфа-Банк
- Укрэксимбанк
- ПУМБ
- Универсал Банк
- Банк Пивденный
- ТАСкомбанк
- Мегабанк
- А-Банк
- Сбербанк
- Банк Кредит Днепр
- банк Восток
- МТБ Банк
- Банк инвестиций и сбережений
- ПРАВЭКС-БАНК
- банк Форвард
"По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3)", - отметили в НБУ.
Напомним:
С 2018 года Национальный банк начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Национальным банком перечня банков.
В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.
Экономическая правда
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