Кабмин перечислил 163 миллиона для погашения задолженности по зарплатам шахтерам
Кабинет министров направил второй транш в размере 163 млн грн на погашение задолженности по заработной плате перед украинскими шахтерами.
Источник: премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале
Детали: Речь идет о работниках предприятий:
ГП "Шахта им. М.С.Сургая";
ГП "Ш / у" Южнодонбасское №1 ";
ГП "Мирноградвугилля";
ГП "Селидовуголь";
ГП "Торецьквугилля";
ГП "Первомайскуголь";
ПАО "Лисичанскуголь";
ГП "Львовуголь";
ГП "Волыньуголь".
Прямая речь: "Выплата зарплат шахтерам в полном объеме - одна из приоритетных задач для Правительства сегодня. В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли".
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