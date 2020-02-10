Украинские электробайки Delfast протестирует мексиканская полиция

Стартап Данила Тонкопия Delfast подписал контракт с полицейским департаментом города Мехикали — компания должна поставить тестовые образцы электрических велосипедов специальной модификации.

Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на компанию.

Сообщается. что полицейские будут патрулировать на них городскую местность и труднодоступные районы.

Как сообщается в Delfast, компания провела презентацию своих байков шефу полиции, мэру города и сотрудникам полиции. В результате, полиция решила закупить несколько байков Delfast TopCops.

Презентация для мексиканской полиции ain.ua

Полиция сейчас использует обычные велосипеды для патрулирования местности. Электробайки TopCops могут проехать до 240 км на одном заряде, без использования педалей. Максимальная скорость такой модели — до 80 км/ч.

Такой электробайк оснащен GPS-датчиком, возможностью удаленной блокировки и запуска.

"Байки будут нести службу в специфических климатических условиях высокогорья, проверяться на удобство эргономики, надежность конструкции, защиту от пыли и повышенной влажности", — сообщили в Delfast.

После тестирования байки могут доработать до нужд отдельных полицейских департаментов (к примеру, спецсигналами или полным приводом).

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