"Зарплатное рабство": НБУ разрешит выбирать, в каком банке получать зарплату

Нацбанк планирует оптимизировать порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты работникам - работник сможет самостоятельно выбирать банк, в котором будет получать зарплату.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что соответствующие изменения содержит проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте", который предлагается для общественного обсуждения.

"Это даст возможность работающим гражданам реализовать право самостоятельно открывать счет в любом банке для получения заработной платы или вознаграждения за выполненную работу", - говорится в сообщении.

"Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось.

Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", - заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 10 марта 2020 года на почтовый и электронный адрес НБУ.

Напомним:

Кабмин на заседании 27 декабря снял ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

Экономическая правда