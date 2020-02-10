Коболев о возможных прямых поставках газа из РФ: Сейчас никаких "стопоров" нет

Окно прямых поставок росийского газа в Украину пока остается открытым, но запретить поставки могут в случае принятия политического решения, правоохранительных органов или СНБО.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"В рамках действующего регулирования, если они выполнят все требования по финансовым гарантиям, по обеспечению, оператор не будет оснований ответить "нет".

Если только не будут приняты какие-то другие политические решения, правоохранительных органов или СНБО, которые запретят это делать. Такое окно в данный момент времени остается открытым", - рассказал он.

Отвечая на вопросы. есть ли какие "стопоры", чтобы поставлять газ из РФ в Украину напрямую, глава правления "Нафтогаза" сказал:

"По крайней мере, мне о таких стопорах сейчас неизвестно".

На вопрос, есть ли политическая воля у нынешнего руководства страны осуществлять прямые поставки российского газа, Коболев ответил:

"Я не знаю. Я слышал мнения по этому поводу от разных людей и я не знаю, какая мысль является доминирующей".

Напомним:

В январе исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что никаких контрактов и переговоров по покупке газа у "Газпрома" напрямую нет.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка.

Недавно глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что НАК пока не ведет переговоров с российским Газпромом о прямых поставках газа в Украину из России, но в будущем это может произойти.