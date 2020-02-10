Северный поток-2: Судно "Газпрома" отправилось из Находки
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" , способное вести строительство "Северного потока-2" закончило модернизацию и отправилось из порта Находки в Сингапур.
Об этом сообщает lenta.ru с ссылкой на портал Vesselfinder.
С 2016 года "Академик Черский" находится в эксплуатационном управлении "Газпром флот".
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что именно это судно могут использовать для прокладки "Северного потока-2"
Отмечается, что судно вышло из порта Находки на Дальнем Востоке в воскресенье, 9 февраля.
По данным портала, трубоукладчик должен прибыть в сингапурский порт 22 февраля. Дальнейший его путь пока неясен.
Напомним:
В январе в Газпроме сообщали, что строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российскими мощностями.
В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 93,5%.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.
После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.
В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.
Директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше.
Интерфакс также сообщает, что один из вариантов достройки магистрали - российскими мощностями. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое строительное судно "Академик Черский". Сейчас оно проходит масштабную модернизацию.
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