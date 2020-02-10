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Украинская компания начнет производить веганское молоко, инвестиции составили 5 миллионов евро

Понедельник, 10 февраля 2020, 13:23
 

Компания "Витмарк-Украина" начала производство и дистрибуцию растительного молока под торговой маркой Vega Milk, инвестиции в переоборудование действующего завода составили около 5 миллионов евро.

Об этом сообщает InfAgro.

Компания собирается выпустить 11 наименований растительного молока: на основе злаков, орехов и с добавлением фруктов. 

"Наш бизнес специализируется на соках, напитках и детском питании. 

...Наша компания, по сути, построила новый завод с полным циклом производства растительного молока, начиная с заготовки свежего сырья, а это украинские злаковые культуры: овес, гречка, пшеница. 

У нас собственные цеха хранения, самое современное процессинговое оборудование и линии розлива в асептическую упаковку…

Инвестиции составили около 5 млн евро", - сообщает президент "Витмарк-Украина" Виталий Виницкий, 

Альтернативное молока из растительных ингредиентов демонстрирует стремительный рост, особенно в Северной Америке и Европе.

Эксперты оценивают мировой рынок растительного молока к 2024 году в 40 миллиардов долларов.

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