Украинская компания начнет производить веганское молоко, инвестиции составили 5 миллионов евро

Компания "Витмарк-Украина" начала производство и дистрибуцию растительного молока под торговой маркой Vega Milk, инвестиции в переоборудование действующего завода составили около 5 миллионов евро.

Об этом сообщает InfAgro.

Компания собирается выпустить 11 наименований растительного молока: на основе злаков, орехов и с добавлением фруктов.

"Наш бизнес специализируется на соках, напитках и детском питании.

...Наша компания, по сути, построила новый завод с полным циклом производства растительного молока, начиная с заготовки свежего сырья, а это украинские злаковые культуры: овес, гречка, пшеница.

У нас собственные цеха хранения, самое современное процессинговое оборудование и линии розлива в асептическую упаковку…

Инвестиции составили около 5 млн евро", - сообщает президент "Витмарк-Украина" Виталий Виницкий,

Альтернативное молока из растительных ингредиентов демонстрирует стремительный рост, особенно в Северной Америке и Европе.

Эксперты оценивают мировой рынок растительного молока к 2024 году в 40 миллиардов долларов.