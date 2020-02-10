Премьер о приватизации ОПЗ и "Центрэнерго": У нас есть четкий план

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Кабмин имеет четкий план по приватизации "Центрэнерго" и Одесского припортового завода - в ближайшее время в "Центрэнерго" планируют провести международный аудит, чтобы "разобраться, что там происходит".

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил премьер Алексей Гончарук.

"Я знаю, в каком состоянии они ("Центрэнерго" и ОПЗ - ред.) находятся. Но, конечно, моя оценка - она ​​достаточно поверхностна. Потому что до деталей знать каждое предприятие может только человек, который там непосредственно работает", - отметил глава правительства.

"Мы внимательно следим за тем, как выглядит сегодня "Центрэнерго". У нас в правительстве за работу этого предприятия (отвечает - УП) и фактически таким курирующим министром является Алексей Оржель, министр энергетики.

Почему? В том числе потому, что когда мы пришли в правительство в сентябре, у нас на складах была рекордно низкое количество угля, и нам нужно было за два месяца максимально нарастить количество этого топлива, чтобы спокойно войти в отопительный сезон. И это, в том числе, о "Центрэнерго". Ну, потому что фактически мы имели серьезные риски, что мы просто не будем иметь, чем топить", - рассказал Гончарук.

"У нас по "Центрэнерго" есть четкий план, мы его собираемся приватизировать. Мы очень решительно настроены. И у нас есть новый глава Фонда государственного имущества, который достаточно активно работает над тем, чтобы это произошло.

У нас сейчас появляются препятствия, судебные решения. Сегодня очередное судебное решение было отменено, то есть мы боремся, со своей стороны не дадим остановить этот процесс. Мы планируем завести туда в ближайшее время международный аудит, "большую четверку" для того, чтобы разобраться, что там происходит", - подчеркнул премьер.

"Почему мы до сих пор резко не поменяли менеджмент, даже несмотря на слухи о том, что кто-то на что-то влияет? Очень просто. Потому что во время отопительного сезона заходить на объект неправильно.

Наш общий подход заключается в следующем: по каждому предприятию у нас есть стратегия. То есть мы понимаем, что мы хотим этим сделать", - заверил глава правительства.

Также, по его словам, у правительства есть четкий план по Одесскомуму припортовому заводу, однако Гончарук отказался его озвучивать.

"Я не готов сейчас его озвучивать. Есть стратегия, у нас есть советники, мы с ними консультируемся. Честный ответ заключается в том, что там очень много деталей и очень долго рассказывать.

В целом мы понимаем, что там нужно делать, но там действительно есть много долгов, которые специально создавались в том числе и для того, чтобы загнать предприятие в процедуру банкротства.

Напомним:

Компания "Укрдонинвест" Виталия Кропачева добилась повторного обеспечения иска к Фонду государственного имущества по делу о приватизации ПАО "Центрэнерго".

Прокуратура города Киева начала уголовное производство против судьи Гопсуда Киева по факту "постановления заведомо неправосудного решения", которое заблокировало приватизацию "Центрэнерго".

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.