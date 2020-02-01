СМИ: Британия готовит полный пограничный и таможенный контроль товаров из ЕС

Британский премьер-министр Борис Джонсон готовится ввести полный таможенный и пограничный контроль для всех товаров ЕС, поступающих в Британию со следующего года, в случае провала торговых переговоров с Брюсселем.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно британскому изданию The Telegraph.

"Мы планируем полные проверки всего импорта ЕС - экспортные декларации, декларации безопасности, ветеринарные проверки и проверки всех товаров для супермаркетов, что будут проходить через пограничные инспекционные посты", - цитирует издание источник, занимающий высокий пост в британском правительстве.

"Это удвоит нагрузку на наши пограничные службы в январе 2021 года", - добавил собеседник.

Заметим, эти планы значительно жестче тех, которые правительство Британии разрабатывало на случай выхода из ЕС без соглашения. В случае "жесткого" Brexit планировалось проверять только небольшую часть товаров.

Великобритания покинула ЕС 31 января с временным соглашением о выходе. С 1 февраля начался 11-месячный переходный период, в течение которого правительство Джонсона хочет договориться о новом соглашении о свободной торговле с ЕС.

В публикации отмечается, что британское правительство планирует пойти на этот шаг, чтобы усилить давление на Евросоюз в торговых переговорах. Британцы считают, что риск крайне жестких проверок, если о торговом соглашении не удастся договориться, заставит ЕС пойти им на уступки.

Европейская правда