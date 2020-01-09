США ввели ужесточенные экономические санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Это уже было сделано. Мы их усилили. Они были очень жесткими, но теперь они значительно усилены", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
"Я только что согласовал это с Министерством финансов", – добавил он.
Трамп не стал вдаваться в подробности новых санкций и заявил, что Министерство финансов сделает соответствующее заявление.
Президент США в среду пообещал "ввести дополнительные карательные экономические санкции против иранского режима " после того, как Иран нанес ракетные удары по базам в Ираке.
В результате ударов никто из американских военных не пострадал, а базам, по словам Трампа, был нанесен минимальный ущерб.
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