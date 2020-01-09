Число украинцев в Эстонии выросло на 6,5% и превысило 10 тысяч человек

Количество граждан Украины, проживающих в Эстонии, выросло за последний год на 6,5% и превысило 10 тысяч человек.

Таковы обновленные данные реестра населения Эстонии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По состоянию на 1 января 2019 года в Эстонии проживали 9771 гражданин Украины, а через год - 10 400.

За последние два года также заметно выросла в Эстонии количество граждан Нигерии и Индии. Если по состоянию на 1 января 2018 года в Эстонии проживало 435 граждан Нигерии, то через год их уже было 600, а в настоящее время - 713. Число граждан Индии возросло с 532 два года назад до 849 в настоящее время.

По данным реестра населения, на 1 января этого года в Эстонии проживало 1337039 человек. Из них 1132022 являются гражданами Эстонии. Помимо лиц без гражданства и с гражданством РФ, в Эстонии проживают граждане 146 стран.

Число российских граждан в Эстонии за год сократилось на 3,2%, с 88 785 до 85 917 человек, а число лиц без гражданства - на 6,7%, с 76 148 до 71 051 человек.

Европейская правда